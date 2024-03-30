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30 марта 2024, новость

Скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого»

Александр Терешко умер на 62-м году жизни
Александр Терешко
Александр Терешко | Источник: PersonaStars

Скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра на Бронной.

«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко», — говорится в сообщении.

Актер советского и российского театра и кино родился в 1962 году. В 1985 году окончил ГИТИС. До 1989 года выступал в Театре имени Пушкина, затем в Театре на Малой Бронной. Его дебют в кино состоялся в 1985 году с фильмом «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

В его фильмографии такие проекты, как «Самозванцы», «Кобра: Антитеррор», «Знахарь», «Кухня», «Даша Васильева», «Марш Турецкого», «Учитель в законе», «Доктор Тырса», и «Возьми меня с собой», всего шесть десятков проектов.

Причина смерти актера не уточняется. Прощание с Александром Николаевичем прошло 28 марта.

Ранее сообщалось, что артист Юрий Ваксман, известный по роли в сериале «Молодежка», ушел из жизни в 62 года.

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