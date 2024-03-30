Скончался актер из сериалов « Кухня » и « Марш Турецкого » Александр Терешко . Об этом сообщили в Telegram-канале Театра на Бронной.

Актер советского и российского театра и кино родился в 1962 году. В 1985 году окончил ГИТИС. До 1989 года выступал в Театре имени Пушкина, затем в Театре на Малой Бронной. Его дебют в кино состоялся в 1985 году с фильмом «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».