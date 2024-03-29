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29 марта 2024, новость

Шварценеггер показал фото с кардиостимулятором, пообещав вернуться к съемкам

Актер ранее перенес уже четвертую операцию на сердце
Арнольд Шварценеггер, фото: соцсети
Арнольд Шварценеггер, фото: соцсети

Актер и звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер показал первое после новой операции на сердце фото. Кадр он опубликовал в соцсети.

На фото 76-летний Шварценеггер позирует с кардиостимулятором. По его словам, он уже скоро снимется в новом фильме — в апреле артист вернется к работе над сериалом «Фубар».

«Многие люди спрашивали, вызовет ли мой кардиостимулятор какие-либо проблемы в работе над вторым сезоном “Фубара”. Точно нет», — заверил он.

Накануне Шварценеггер рассказал, что ему установили кардиостимулятор. Это была четвертая операция актера на сердце. По словам звезды, аппарат стал необходим, поскольку рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения в его сердцебиении.

Впервые Шварценеггеру провели операцию на сердце в 1997 году. Ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Артист также перенес аналогичные операции в 2018-м и 2020-м.

Во время загрузки произошла ошибка.
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