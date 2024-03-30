Сериал на выходные: ироничный детектив с очаровательной сыщицей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456295684&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всеми любимая преподавательница литературы уходит на пенсию. Планов у Гарри громадье: путешествия, общение с внучкой, а самое главное, создание великого романа. Но когда на нее нападает малолетний хулиган, женщина решает пожить у сына, работающего детективом в полиции Дублина.

В гостях Гарри натыкается на папку с нераскрытым делом. Она моментально улавливает связь между преступлением и событиями, рассказанными в одной малоизвестной пьесе. Новоиспеченная сыщица начинает слежку за убийцей. А в помощники берет того самого юного сорванца, который ее ограбил.

Перед нами уютный и ироничный детектив, где наблюдательная профессорша расследует преступления с помощью английской литературы. Но это не значит, что героиня — чопорная старушка с набором для вязания.