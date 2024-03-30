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30 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: ироничный детектив с очаровательной сыщицей

Рассказываем об уютном сериале с Джейн Сеймур, события которого разворачиваются в Дублине и его окрестностях
Во время загрузки произошла ошибка.

Всеми любимая преподавательница литературы уходит на пенсию. Планов у Гарри громадье: путешествия, общение с внучкой, а самое главное, создание великого романа. Но когда на нее нападает малолетний хулиган, женщина решает пожить у сына, работающего детективом в полиции Дублина.

В гостях Гарри натыкается на папку с нераскрытым делом. Она моментально улавливает связь между преступлением и событиями, рассказанными в одной малоизвестной пьесе. Новоиспеченная сыщица начинает слежку за убийцей. А в помощники берет того самого юного сорванца, который ее ограбил.

Перед нами уютный и ироничный детектив, где наблюдательная профессорша расследует преступления с помощью английской литературы. Но это не значит, что героиня — чопорная старушка с набором для вязания.

Да, с одной стороны, «Гарри Уайлд» действительно наследует любимым сериалам с милейшими возрастными сыщицами, от мисс Марпл до Джессики Флетчер. А с другой, Джейн Сеймур из «Доктор Куин: Женщина-врач» играет гораздо большую оторву. Ее язвительная и сексапильная героиня не прочь закрутить роман с симпатичным географом, предпочитает красное и приходит в ярость, услышав ошибку в речи.

Гарри Уайлд
7.3
Гарри Уайлд
2022/Ирландия18+драматриллердетектив
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