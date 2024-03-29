Джейк Джилленхол показал новые фото в брутальном образе

Джейк Джилленхол стал героем нового выпуска итальянского журнала L'Officiel Hommes. Обложку номера украсило фото 43-летнего актера, сделанное на фоте Нью-Йорка.
На одном из снимков Джилленхол запечатлен с собакой. Как известно, актер является заядлым собачником и несколько раз забирал четвероногих из приюта.
Напомним, Джейк Джилленхол — известный голливудский актер. Наибольшую известность он получил благодаря таким картинам, как «Послезавтра», «Морпехи», «Горбатая гора», «Зодиак», «Принц Персии: Пески времени», «Исходный код» многие другие.