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29 марта 2024, новость

Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке

Александра Грант навестила актера на съемочной площадке

Киану Ривз впервые за долгое время попал на страницы западных таблоидов. Папарацци удалось заснять голливудского актера во время поцелуя с его возлюбленной, художницей Александрой Грант.

Пару заметили на съемочной площадке фильма «Удача» в Лос-Анджелесе. По всей видимости, Грант пришла на съемки, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Напомним, Киану Ривз и Александра Грант начали встречаться в 2019 году. 

Ранее Грант признавалась, что рада тому, что их с Ривзом роман случился в зрелом возрасте. 50-летняя возлюбленная голливудской звезды рассказала, что привлекло ее в актере.

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