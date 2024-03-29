Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке

Киану Ривз впервые за долгое время попал на страницы западных таблоидов. Папарацци удалось заснять голливудского актера во время поцелуя с его возлюбленной, художницей Александрой Грант.

Пару заметили на съемочной площадке фильма «Удача» в Лос-Анджелесе. По всей видимости, Грант пришла на съемки, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Напомним, Киану Ривз и Александра Грант начали встречаться в 2019 году.