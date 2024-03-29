Ходченкова, Снигирь, Матвеев в жестком политическом триллере: первый трейлер

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356592&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сюжет вращается вокруг предстоящих выборов в несуществующей области. Талантливый политтехнолог (Ходченкова) подталкивает предпринимателя Андрея Оболенского (Матвеев) принять участие в избирательной кампании, а точнее — стать «спойлером».

Задача Оболенского в том, чтобы помочь действующему губернатору (Алексей Гуськов) одержать победу. Для этого ему необходимо оттянуть голоса у его основного соперника (Артем Михалков), а потом сняться с выборов. Но Оболенскому начинают нравиться политические игры…

«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает все на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — рассказал автор сценария и продюсер Сергей Минаев.