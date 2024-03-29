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29 марта 2024, новость

Ходченкова, Снигирь, Матвеев в жестком политическом триллере: первый трейлер

Целая россыпь именитых актеров встретились в сериале «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева
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Появился первый трейлер напряженного политического триллера «Спойлер» с участием Максима Матвеева, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь, Алексея Гуськова, Олега Меньшикова и других известных актеров. Сценарий сериала написал Сергей Минаев.

Сюжет вращается вокруг предстоящих выборов в несуществующей области. Талантливый политтехнолог (Ходченкова) подталкивает предпринимателя Андрея Оболенского (Матвеев) принять участие в избирательной кампании, а точнее — стать «спойлером».

Задача Оболенского в том, чтобы помочь действующему губернатору (Алексей Гуськов) одержать победу. Для этого ему необходимо оттянуть голоса у его основного соперника (Артем Михалков), а потом сняться с выборов. Но Оболенскому начинают нравиться политические игры…

«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает все на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — рассказал автор сценария и продюсер Сергей Минаев.

Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин, постановщик первого сезона «Триггера». В сериале также появятся Сергей Газаров, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк.

Премьера сериала «Спойлер» состоится 18 апреля на «Кинопоиске».

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