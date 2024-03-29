Трейлер дня: Гагарина пробивается к славе в спин-оффе «Бывших»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356593&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел тизер сериала «Красные линии», где Полина Гагарина исполнила главную роль талантливой писательницы с кучей проблем.

Сериал является спин-оффом многосерийной драмы «Бывшие». В центре сюжета находится начинающая писательница Лена Огурцова, которой суждено стать Леной Берн, знакомой зрителям как раз по финальному сезону «Бывших».

Героиня уверена, что от успеха первого романа зависит ее будущая свобода от абьюзера-мужа. Но вырвавшись из лап домашнего тирана и обретя известность, она не перестает быть жертвой.

Для Гагариной это первая главная роль в драматическом сериале. При этом певица — профессиональная актриса, с красным дипломом окончившая актерский факультет Школы-студии МХАТ.

«Меня действительно очень захватил сценарий. Всю осень прошлого года я бесконечно “переключалась” с Елены Огурцовой на Полину Гагарину. Причем на Полину Гагарину в разных ипостасях. Все проекты, которые у меня могли быть, были осенью. Я вышла в график без выходных. Это было непросто», — поделилась певица.

Режиссер-постановщик Гамлет Дульян рассказал, что на «Бывших» новый сериал похож не будет. Вместо классической мелодрамы перед нами предстанет «нуар и романтический триллер».