Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Гагарина пробивается к славе в спин-оффе «Бывших»

В сериале «Красные линии» известная певица сыграла писательницу в беде
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел тизер сериала «Красные линии», где Полина Гагарина исполнила главную роль талантливой писательницы с кучей проблем.

Сериал является спин-оффом многосерийной драмы «Бывшие». В центре сюжета находится начинающая писательница Лена Огурцова, которой суждено стать Леной Берн, знакомой зрителям как раз по финальному сезону «Бывших». 

Героиня уверена, что от успеха первого романа зависит ее будущая свобода от абьюзера-мужа. Но вырвавшись из лап домашнего тирана и обретя известность, она не перестает быть жертвой.

Для Гагариной это первая главная роль в драматическом сериале. При этом певица — профессиональная актриса, с красным дипломом окончившая актерский факультет Школы-студии МХАТ.

«Меня действительно очень захватил сценарий. Всю осень прошлого года я бесконечно “переключалась” с Елены Огурцовой на Полину Гагарину. Причем на Полину Гагарину в разных ипостасях. Все проекты, которые у меня могли быть, были осенью. Я вышла в график без выходных. Это было непросто», — поделилась певица.

Компанию Гагариной на съемочной площадке составили Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков и Олеся Судзиловская.

Режиссер-постановщик Гамлет Дульян рассказал, что на «Бывших» новый сериал похож не будет. Вместо классической мелодрамы перед нами предстанет «нуар и романтический триллер».

Премьера сериала «Красные линии» состоится весной 2024 года в онлайн-кинотеатре START.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Полина Гагарина
Полина Гагарина
Илья Любимов
Илья Любимов
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Александра Флоринская
Александра Флоринская
1 р.
Бывшие
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Кадр из фильма «Меч короля»
Меч короля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь