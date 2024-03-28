Звезда «Ворониных» рассказал о перевоспитании молодежи с помощью кино

По словам артиста, кинематограф и другие формы искусства должны быть назидательными, так как они способны оказывать влияние на молодежь. Он отметил, что у детей под влиянием какой-либо картины могут сформироваться интересы и нравственные ценности.

«В нашем фильме немного уже говорится о том, что, несмотря на государственное разъединение, все равно нации, которые жили на этой земле, друг друга любили. <…> Люди несли в себе созидательное, доброе начало, их никогда не останавливали ни разница в национальности, ни разный цвет волос или кожи. Мне кажется, наш сериал очень хорошо об этом говорит. О том, как любить всей душой и сражаться до конца», — сказал он.