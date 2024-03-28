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28 марта 2024, новость

Звезда «Ворониных» рассказал о перевоспитании молодежи с помощью кино

По словам артиста, произведения искусства должны быть назидательными
Георгий Дронов
Георгий Дронов

Актер театра и кино Георгий Дронов рассказал в интервью «ФедералПресс» о влиянии кинематографа на молодое поколение.

По словам артиста, кинематограф и другие формы искусства должны быть назидательными, так как они способны оказывать влияние на молодежь. Он отметил, что у детей под влиянием какой-либо картины могут сформироваться интересы и нравственные ценности.

Актер добавил, что сейчас снимается в сериале «Казачок», который, по его словам, рассказывает о доброте и любви.

«В нашем фильме немного уже говорится о том, что, несмотря на государственное разъединение, все равно нации, которые жили на этой земле, друг друга любили. <…> Люди несли в себе созидательное, доброе начало, их никогда не останавливали ни разница в национальности, ни разный цвет волос или кожи. Мне кажется, наш сериал очень хорошо об этом говорит. О том, как любить всей душой и сражаться до конца», — сказал он.

О том, что стартовали съемки нового комедийного проекта «Казачок», стало известно в августе 2023 года. Как сообщалось, продюсером и сценаристом сериала выступает Сергей Светлаков.

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