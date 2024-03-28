Сергей Бурунов объяснил, как избежал теракта в «Крокусе» в день трагедии

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов в разговоре с NEWS.ru заявил, что намеренно опоздал на концерт «Пикника» в «Крокус Сити Холле».

«В ту пятницу я должен был быть на этом концерте, потому что я являюсь поклонником группы “Пикник”, так же, как и Сережа Светлаков… Я знал, что у нас концерты никогда в 20:00 не начинаются, а там в 20:15—20:20 , поэтому я [ехал] с этим расчетом, потому что народу много, чтобы быстро прошмыгнуть и сесть на свое место как раз к началу», — пояснил Бурунов.

По словам артиста, когда он подъезжал к концертному залу, то увидел бегущих оттуда людей и машины с мигалками. Актер связался со своей помощницей и Светлаковым, которые находились внутри. Бурунов объяснил девушке, как выйти из здания, и встретил ее на автомобиле, после чего они уехали из «Крокуса».

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.