Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
28 марта 2024, новость

51-летняя София Вергара пришла на премьеру в «голом» корсете

Актриса блистала на красной дорожке премьеры нового сезона популярного шоу «Америка ищет таланты»
София Вергара
София Вергара | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса София Вергара стала гостьей премьеры 19-го сезона популярного шоу «Америка ищет таланты». Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя София Вергара позировала перед камерами в черных брюках-палаццо и «голом» корсете с прозрачными и кожаными вставками. Образ дополнили солнцезащитные очки и массивные золотые браслеты. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и макияж с шоколадной помадой.

В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.

Ранее стало известно, что 51-летняя София Вергара снялась топлес в кино

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Америка ищет таланты
София Вергара
София Вергара
Sofia Vergara
Кадр из сериала «Грисельда»
51-летняя София Вергара снялась топлес в кино
Джо Манганьелло и София Вергара
София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Кадр из фильма «Меч короля»
Меч короля
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Виды доброты»
Виды доброты
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Как я встретил ее маму»
Как я встретил ее маму
Трейлер
Кадр из сериала «Пэриш»
Пэриш
Трейлер (рус.)
Хроники Спайдервика
Хроники Спайдервика
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь