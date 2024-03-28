51-летняя София Вергара пришла на премьеру в «голом» корсете

София Вергара | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса София Вергара стала гостьей премьеры 19-го сезона популярного шоу «Америка ищет таланты». Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя София Вергара позировала перед камерами в черных брюках-палаццо и «голом» корсете с прозрачными и кожаными вставками. Образ дополнили солнцезащитные очки и массивные золотые браслеты. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и макияж с шоколадной помадой.

В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.