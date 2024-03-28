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28 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: испанская комедия в духе «Идеальных незнакомцев»

Вскрываем семейные тайны и разбираемся в запутанных отношениях героев в непредсказуемом разговорном драмеди
Во время загрузки произошла ошибка.

Три незнакомые друг с другом пары, испытывающие проблемы в отношениях, собираются на групповом сеансе психотерапии. Карла и Эстебан не могут решиться на то, чтобы съехаться. Даниэль и Лаура оказались на грани кризиса из-за сына. А в паре Марты и Роберто женщина пытается справиться с ролью жертвы.

Уже во время сеанса герои выясняют, что непосредственной встречи с психологом не будет. Вместо этого их ждут восемь конвертов с разными провокационными заданиями. Вечер забавных откровений о любви, ревности и сексе завершится совершенно неожиданно.

«О чем говорят незнакомцы» — остроумное драмеди, сделанное в лучших традициях разговорного жанра, которое наверняка понравится поклонникам «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. В хлестких, отточенных до совершенства диалогах развивается драматургический накал, а интрига держится вплоть до самого финала — поистине ошарашивающего.

7.1
О чем говорят незнакомцы
2023/Испания18+драмакомедия
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