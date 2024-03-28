Фильм на вечер: испанская комедия в духе «Идеальных незнакомцев»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456301500&hash=1d23396d34b128a9&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Три незнакомые друг с другом пары, испытывающие проблемы в отношениях, собираются на групповом сеансе психотерапии. Карла и Эстебан не могут решиться на то, чтобы съехаться. Даниэль и Лаура оказались на грани кризиса из-за сына. А в паре Марты и Роберто женщина пытается справиться с ролью жертвы.

Уже во время сеанса герои выясняют, что непосредственной встречи с психологом не будет. Вместо этого их ждут восемь конвертов с разными провокационными заданиями. Вечер забавных откровений о любви, ревности и сексе завершится совершенно неожиданно.