Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми

Шарлиз Терон опубликовала в личном блоге редкие фото со своими детьми — 11-летним Джексоном и девятилетней Августой. Звезда покаталась с ними на аттракционах и сделала фото на память.

<div id="vk_post_-48064554_44824"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44824", -48064554, 44824, 'cJknZHFAAE7DdLGA6xG0VXpRZGc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Включен режим весенних каникул», — подписала снимки Терон.

Актриса ранее признавалась, что всегда мечтала взять ребенка из детского дома. Она сама выросла в Южной Африке и видела детей, которые росли без родителей.