Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми

Шарлиз Терон опубликовала в личном блоге редкие фото со своими детьми — 11-летним Джексоном и девятилетней Августой. Звезда покаталась с ними на аттракционах и сделала фото на память.
«Включен режим весенних каникул», — подписала снимки Терон.
Актриса ранее признавалась, что всегда мечтала взять ребенка из детского дома. Она сама выросла в Южной Африке и видела детей, которые росли без родителей.
В 2012 году Шарлиз Терон усыновила мальчика Джексона, а спустя три года удочерила Августу. Она воспитывает детей одна — ни за одного из своих избранников Терон так и не вышла замуж.