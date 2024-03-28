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28 марта 2024, новость

Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми

Голливудская актриса провела время с наследниками в Диснейленде

Шарлиз Терон опубликовала в личном блоге редкие фото со своими детьми — 11-летним Джексоном и девятилетней Августой. Звезда покаталась с ними на аттракционах и сделала фото на память.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Включен режим весенних каникул», — подписала снимки Терон.

Актриса ранее признавалась, что всегда мечтала взять ребенка из детского дома. Она сама выросла в Южной Африке и видела детей, которые росли без родителей.

В 2012 году Шарлиз Терон усыновила мальчика Джексона, а спустя три года удочерила Августу. Она воспитывает детей одна — ни за одного из своих избранников Терон так и не вышла замуж.

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