Светлаков рассказал об отношениях с Брежневой на съемках фильма «Джунгли»

Вера Брежнева и Сергей Светлаков в фильме «Джунгли»

Сергей Светлаков в новом выпуске онлайн-шоу «Стрелец-молодец» рассказал, был ли у него роман с Верой Брежневой во время и после съемок фильма «Джунгли». О возможных отношениях артистов говорили еще в 2012 году, когда они стали часто вместе выходить в свет.

Шоумен признался Надежде Стрелец, что он и Брежнева смогли «и творчески, и по-человечески раствориться друг в друге» на съемках фильма, но романа у них не было.

«Как-то все соединило нас там: и сценарии, и жизненные обстоятельства — много параллелей было… Поэтому, мне кажется, мы достаточно натурально в кадре смотрелись. Я могу сказать, что, скорее всего, ничего не было. Да нет. Все… Ничего не было,» — признался Светлаков, но добавил, что они «явно были друг другу нужны».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456322667&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в фильме «Джунгли» Сергей Светлаков и Вера Брежнева сыграли супружескую пару, которая столкнулась с семейным кризисом. В попытке его преодолеть муж и жена решили отправиться в экзотическое путешествие, но из-за шторма оказались на необитаемом острове, населенном племенем туземцев. Эти обстоятельства стали серьезным испытанием и для них самих, и для их отношений.

После премьеры «Джунглей» шоумен развелся со своей первой женой, что еще больше подогрело слухи о его возможном романе с Верой Брежневой.