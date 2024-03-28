Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали

Андрей Свиридов | Источник: PersonaStars

Актера российских сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

48-летний мужчина попал в больницу из-за инфицирования. В прошлом он перенес операцию на животе, и нитка, которая осталась после снятия швов, спровоцировала заражение. Спустя время она начала гноиться в кожном покрове. Почувствовав боль, артист сразу обратился к врачам.

Хирурги провели операцию под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и удалили причину инфекции. Помимо этого у Свиридова есть сопутствующие патологии. Одна из них — диабет, он вынужден принимать инсулин.