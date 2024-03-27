Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 марта 2024, новость

Антон Шагин сыграет Гамлета на сцене «Ленкома»

Короля в постановке будут играть Максим Аверин и Виктор Раков
Антон Шагин
Антон Шагин | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Театр «Ленком Марка Захарова» работает над постановкой «Гамлета» Уильяма Шекспира, главную роль исполнит актер Антон Шагин. Об этом сообщил в интервью проекту «ТАСС Дети» директор театр Марк Варшавер.

«Спектакль, над которым мы уже начали работать, это “Гамлет” Уильяма Шекспира, где заняты наши замечательные актеры. Гамлета будет играть Шагин Антон, известное имя. Короля будут играть Максим Аверин, Раков Виктор, народный артист. Королева — Якунина Анна. Наши замечательные народные артисты, которые служат в театре», — рассказал Варшавер.

Он также напомнил, что театр планирует 6 июня выпустить премьеру спектакля к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина «Кабаре Пушкин».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Максим Аверин
Максим Аверин
Анна Якунина
Анна Якунина
Антон Шагин
Виктор Раков
Виктор Раков
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Виды доброты»
Виды доброты
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Как я встретил ее маму»
Как я встретил ее маму
Трейлер
Кадр из сериала «Пэриш»
Пэриш
Трейлер (рус.)
Хроники Спайдервика
Хроники Спайдервика
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь