Антон Шагин сыграет Гамлета на сцене «Ленкома»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Театр «Ленком Марка Захарова» работает над постановкой «Гамлета» Уильяма Шекспира, главную роль исполнит актер Антон Шагин . Об этом сообщил в интервью проекту «ТАСС Дети» директор театр Марк Варшавер.

«Спектакль, над которым мы уже начали работать, это “Гамлет” Уильяма Шекспира, где заняты наши замечательные актеры. Гамлета будет играть Шагин Антон, известное имя. Короля будут играть Максим Аверин, Раков Виктор, народный артист. Королева — Якунина Анна. Наши замечательные народные артисты, которые служат в театре», — рассказал Варшавер.