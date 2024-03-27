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27 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Кристиан Слэйтер играет злодея в фэнтези-сериале

Актер появится в сериале «Хроники Спайдервика»
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел полноценный трейлер фэнтези-сериала «Хроники Спайдервика». В его основе лежит цикл книжных бестселлеров Холли Блэк и Тони ДиТерлицци. Кристиан Слэйтер исполнил роль меняющего обличья магического существа — огра.

По сюжету, 15-летние братья-близнецы Джаред и Саймон вместе с семьей переезжают из Бруклина в старинный фамильный дом в штате Мичиган. В родовом поместье под названием Спайдервик ребята обнаруживают проход в волшебный мир, населенный феями.

В это удивительное открытие поверит только двоюродная бабушка близнецов Люсинда. Она и попросит Джареда найти утерянные страницы из справочника, куда ее отец записывал всех фантастических существ. Кроме того, мальчику придется встать на защиту магического мира от жестокого огра Мульгарата (Слэйтер).

Помимо Слэйтера в актерский состав вошли Лион Дэниелс, Джой Брайант и Ной Коттрелл.

Цикл фэнтези-романов уже экранизировали раньше: в 2008 году вышел фильм «Спайдервик: Хроники».

Премьера сериала «Хроники Спайдервика» состоится 19 апреля.

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