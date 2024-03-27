Трейлер дня: Кристиан Слэйтер играет злодея в фэнтези-сериале

Вышел полноценный трейлер фэнтези-сериала «Хроники Спайдервика». В его основе лежит цикл книжных бестселлеров Холли Блэк и Тони ДиТерлицци. Кристиан Слэйтер исполнил роль меняющего обличья магического существа — огра.
По сюжету, 15-летние братья-близнецы Джаред и Саймон вместе с семьей переезжают из Бруклина в старинный фамильный дом в штате Мичиган. В родовом поместье под названием Спайдервик ребята обнаруживают проход в волшебный мир, населенный феями.
В это удивительное открытие поверит только двоюродная бабушка близнецов Люсинда. Она и попросит Джареда найти утерянные страницы из справочника, куда ее отец записывал всех фантастических существ. Кроме того, мальчику придется встать на защиту магического мира от жестокого огра Мульгарата (Слэйтер).
Помимо Слэйтера в актерский состав вошли Лион Дэниелс, Джой Брайант и Ной Коттрелл.
Цикл фэнтези-романов уже экранизировали раньше: в 2008 году вышел фильм «Спайдервик: Хроники».
Премьера сериала «Хроники Спайдервика» состоится 19 апреля.