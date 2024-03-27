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27 марта 2024, новость

Не Серкан Болат: Егор Крид рассказал о роли мечты

Певец не жалеет о том, что отказался от роли в сериале «Постучись в мою дверь»
Егор Крид
Егор Крид | Источник: Legion-Media.ru

Егор Крид признался изданию The Voice, что не жалеет о своем отказе от съемок в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». При этом певец не думает ставить крест на актерской карьере, просто мечтает совсем о другой роли.

«Я, наверное, рад, что так все произошло… Думаю, не отказался бы сейчас от роли супергероя», — откровенно рассказал исполнитель. 

Напомним, продюсеры сериала «Постучись в мою дверь в Москве» хотели видеть в главной роли Егора Крида. Но совместная работа не состоялась из-за финансового вопроса — звезду не устроил гонорар, который ему предложили.

В итоге Сергея Градского (русского Серкана Болата) сыграл Никита Волков, а роль его возлюбленной исполнила Лиана Гриба.

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