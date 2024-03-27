Не Серкан Болат: Егор Крид рассказал о роли мечты

Егор Крид | Источник: Legion-Media.ru

Егор Крид признался изданию The Voice, что не жалеет о своем отказе от съемок в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». При этом певец не думает ставить крест на актерской карьере, просто мечтает совсем о другой роли.

«Я, наверное, рад, что так все произошло… Думаю, не отказался бы сейчас от роли супергероя», — откровенно рассказал исполнитель.

Напомним, продюсеры сериала «Постучись в мою дверь в Москве» хотели видеть в главной роли Егора Крида. Но совместная работа не состоялась из-за финансового вопроса — звезду не устроил гонорар, который ему предложили.