Не Серкан Болат: Егор Крид рассказал о роли мечты

Егор Крид признался изданию The Voice, что не жалеет о своем отказе от съемок в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». При этом певец не думает ставить крест на актерской карьере, просто мечтает совсем о другой роли.
«Я, наверное, рад, что так все произошло… Думаю, не отказался бы сейчас от роли супергероя», — откровенно рассказал исполнитель.
Напомним, продюсеры сериала «Постучись в мою дверь в Москве» хотели видеть в главной роли Егора Крида. Но совместная работа не состоялась из-за финансового вопроса — звезду не устроил гонорар, который ему предложили.
В итоге Сергея Градского (русского Серкана Болата) сыграл Никита Волков, а роль его возлюбленной исполнила Лиана Гриба.