Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 марта 2024, новость

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Торжественная церемония прошла в Михайловском саду
Церемония открытия памятника Михаилу Ульянову
Церемония открытия памятника Михаилу Ульянову | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве 27 марта состоялась торжественная церемония открытия памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову, передает агентство РИА «Новости».

Мероприятие прошло в День театра в парке в Михайловском саду. Высота монумента составляет 3,6 метра, при этом высота фигуры артиста достигает 2,2 метра. Над созданием памятника трудились народный художник РФ Андрей Балашов, заслуженный художник России Игорь Бурганов, а также архитектор Юрий Менчиц.

Напомним, Михаил Ульянов скончался 26 марта 2007 года на 80-м году жизни. С 1950 по 2007 год артист работал в Театре имени Вахтангова, а с 1987 года являлся его худруком.

В прошлом месяце сообщалось, что в Ростове-на-Дону состоялось открытие памятника писателю и сатирику Михаилу Жванецкому в год 90-летия со дня его рождения.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Виды доброты»
Виды доброты
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Как я встретил ее маму»
Как я встретил ее маму
Трейлер
Кадр из сериала «Пэриш»
Пэриш
Трейлер (рус.)
Хроники Спайдервика
Хроники Спайдервика
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь