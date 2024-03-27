В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Церемония открытия памятника Михаилу Ульянову | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве 27 марта состоялась торжественная церемония открытия памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову, передает агентство РИА «Новости».

Мероприятие прошло в День театра в парке в Михайловском саду. Высота монумента составляет 3,6 метра, при этом высота фигуры артиста достигает 2,2 метра. Над созданием памятника трудились народный художник РФ Андрей Балашов, заслуженный художник России Игорь Бурганов, а также архитектор Юрий Менчиц.

Напомним, Михаил Ульянов скончался 26 марта 2007 года на 80-м году жизни. С 1950 по 2007 год артист работал в Театре имени Вахтангова, а с 1987 года являлся его худруком.