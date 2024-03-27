Звезда сериала «Одни из нас» завершил съемки в новом сезоне

Кадр из сериала «Одни из нас»

48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в сериале «Одни из нас», завершил съемки в новом сезоне проекта. Об этом сообщает портал «Канобу» со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

Отмечается, что производство новых серий началось в январе, при этом на данный момент у продолжения шоу нет официальной даты релиза. По словам инсайдера, его можно ожидать в марте или апреле следующего года.

Ранее сообщалось, что американский актер и продюсер Мэттью Макконахи мог исполнить главную роль в сериале «Одни из нас».