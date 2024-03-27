Екатерина Шпица предстала в ретрообразе на съемках: первые кадры

Екатерина Шпица играет главную роль в новом фильме «Каждый мечтает о собаке» режиссера Ольги Беляевой. 38-летней актрисе досталась роль мамы школьника Юрки (Борис Дейков).
Герой после смерти отца (Дмитрий Муляр) замкнулся в себе, стал робким и застенчивым. Ему трудно найти друзей среди одноклассников. Но все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван (Макар Фомин) и Тошка (Вероника Васильева) Кулаковы, дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.
В фильме также снялись Константин Крюков, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский, Ирина Купченко и другие.
Картина, действие которой происходит в 60-х годах прошлого века, снята по одноименной повести Владимира Железникова. Известно, что музыку к киноленте написал Игорь Крутой.
В широкий прокат фильм «Каждый мечтает о собаке» выходит 16 мая.