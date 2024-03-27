Екатерина Шпица предстала в ретрообразе на съемках: первые кадры

Герой после смерти отца (Дмитрий Муляр) замкнулся в себе, стал робким и застенчивым. Ему трудно найти друзей среди одноклассников. Но все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван (Макар Фомин) и Тошка (Вероника Васильева) Кулаковы, дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.