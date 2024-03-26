Фильм на вечер: согревающее душу драмеди про собачек

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456298323&hash=59cb082f7b2216ae&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сделав предложение руки и сердца своей невесте, Мин-су внезапно узнает, что у его избранницы аллергия на собак. А ведь он души не чает в своем питомце! Но решение принято, и молодому человеку нужно срочно найти новый дом для своего лучшего и самого любимого друга — золотистого ретривера Руни.

Несмотря на то, что рьяные собачники вряд ли поймут выбор, сделанный главным героем, корейская комедия «Мой пес Руни» — та экстренная доза доброты, которая подчас жизненно необходима всем нам.

И дело не только в очаровательном золотистом ретривере и множестве других милейших собачек, от одного вида которых хочется глупо улыбаться, растекаясь в щенячьем «мимими!». Но и в том, насколько душевными героями-людьми населена картина, сколько любви, тепла и уютного юмора в их отношениях.