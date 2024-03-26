Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: согревающее душу драмеди про собачек

Сегодня в нашей рубрике – зоотерапия. Смотрим умилительную корейскую ленту, которая согреет теплом собачьих сердец
Во время загрузки произошла ошибка.

Сделав предложение руки и сердца своей невесте, Мин-су внезапно узнает, что у его избранницы аллергия на собак. А ведь он души не чает в своем питомце! Но решение принято, и молодому человеку нужно срочно найти новый дом для своего лучшего и самого любимого друга — золотистого ретривера Руни.

Несмотря на то, что рьяные собачники вряд ли поймут выбор, сделанный главным героем, корейская комедия «Мой пес Руни» — та экстренная доза доброты, которая подчас жизненно необходима всем нам.

И дело не только в очаровательном золотистом ретривере и множестве других милейших собачек, от одного вида которых хочется глупо улыбаться, растекаясь в щенячьем «мимими!». Но и в том, насколько душевными героями-людьми населена картина, сколько любви, тепла и уютного юмора в их отношениях.

Бонусом — сочное зеленое лето в кадре, наполняющее холодный мартовский воздух головокружительным ароматом свежей травы и солнечным светом.

Мой пес Руни
2023/Южная Корея12+драмакомедиясемейный
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

249 р.
Мой пес Руни
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь