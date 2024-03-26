Как выглядит повзрослевший сын Жади и Лукаса из «Клона»

Бразильский актер Мурило Бенисио опубликовал в микроблоге фото с повзрослевшим сыном Пьетро. Молодой человек принял участие в рекламной фотосессии вместе со знаменитым отцом.

<div id="vk_post_-48064554_44727"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44727", -48064554, 44727, 'Ok662rgLuVtAjp7lwYJdij-vLxw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пьетро, которому 24 мая исполнится 19 лет, родился в союзе Мурило Бенисио и Джованны Антонелли — актеров, сыгравших Лукаса и Жади в культовом сериале «Клон». Артисты нечасто показывают фотографии сына в сети, поэтому новый кадр особенно заинтересовал поклонников.

На снимках видно, что молодой человек повзрослел, возмужал и взял лучшее от своих звездных родителей.

В комментариях к фото фанаты обсудили, на кого больше похож парень, однако, к общему мнению так и не пришли: кто-то уверен, что Пьетро — «клон Лукаса», а другие утверждают, что молодой человек — копия мамы.