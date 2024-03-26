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26 марта 2024, новость

Как выглядит повзрослевший сын Жади и Лукаса из «Клона»

Сыну Джованны Антонелли и Мурило Бенисио скоро исполнится 19 лет

Бразильский актер Мурило Бенисио опубликовал в микроблоге фото с повзрослевшим сыном Пьетро. Молодой человек принял участие в рекламной фотосессии вместе со знаменитым отцом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пьетро, которому 24 мая исполнится 19 лет, родился в союзе Мурило Бенисио и Джованны Антонелли — актеров, сыгравших Лукаса и Жади в культовом сериале «Клон». Артисты нечасто показывают фотографии сына в сети, поэтому новый кадр особенно заинтересовал поклонников. 

На снимках видно, что молодой человек повзрослел, возмужал и взял лучшее от своих звездных родителей.

В комментариях к фото фанаты обсудили, на кого больше похож парень, однако, к общему мнению так и не пришли: кто-то уверен, что Пьетро — «клон Лукаса», а другие утверждают, что молодой человек — копия мамы. 

Напомним, Мурило Бенисио и Джованна Антонелли сблизились на съемках сериала «Клон», встречались несколько лет, но брак так и не заключили. Пара рассталась вскоре после рождения сына.

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