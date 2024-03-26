Звезда «Бумера» показал своих повзрослевших четверых детей

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин показал поклонникам своих повзрослевших четверых детей. Актер опубликовал в соцсетях редкие семейные фото, снятые в день его 51-летия.

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Артист в 2006 году официально зарегистрировал отношения с психологом Анной Осокиной (в девичестве. — ред.), которая потом стала его пиар-менеджером. У пары двое сыновей и две дочери: они воспитывают 17-летнего Федора, 15-летнюю Серафиму, 13-летнюю Евдокию и 8-летнего Макара.

Мерзликин рассказывал, что вместе с супругой старается уделять внимание каждому ребенку отдельно и проводить время так, как им нравится. По мнению артиста, это очень важно, чтобы в будущем избежать многих психологических травм и обид на родителей.

Мерзликин признавался в интервью телеведущей Светлане Бондарчук, что влюблен в жену так же, как и в день знакомства. По словам актера, он увидел Анну 9 мая у общих друзей и «опешил» от ее красоты. Через девять месяцев пара вновь встретилась у общего приятеля, и там Осокина обратила внимание на артиста, который «забавно шутил», привлекая ее внимание, а через год они поженились.