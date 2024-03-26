Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Американская актриса Эль Фаннинг кардинально сменила имидж и впечатлила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_44737"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44737", -48064554, 44737, 'EamsiVHOqahOFzFKGjDO1YR4Iaw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

25-летняя звезда «Малефисенты» поделилась серией фото, на которых запечатлела себя в майке и бело-зеленых штанах. На размещенных кадрах она продемонстрировала новую стрижку. Видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.

Поклонники оценили преображение девушки в комментариях под постом, который набрал более 188 тысяч лайков. «Боже мой, ты такая красивая», «Ура, наконец-то ты это сделала», «Я одержим твоей красотой», «Тебе очень идет! Такая милая», «Ты прекрасна», — писали они.