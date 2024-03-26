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26 марта 2024, новость

Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Актриса продемонстрировала новую стрижку

Американская актриса Эль Фаннинг кардинально сменила имидж и впечатлила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

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25-летняя звезда «Малефисенты» поделилась серией фото, на которых запечатлела себя в майке и бело-зеленых штанах. На размещенных кадрах она продемонстрировала новую стрижку. Видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.

Поклонники оценили преображение девушки в комментариях под постом, который набрал более 188 тысяч лайков. «Боже мой, ты такая красивая», «Ура, наконец-то ты это сделала», «Я одержим твоей красотой», «Тебе очень идет! Такая милая», «Ты прекрасна», — писали они.

Ранее Эль Фаннинг появилась на красной дорожке премии «Золотой глобус 2024».

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