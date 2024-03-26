Асмус в свадебном платье появится в продолжении сериала: первые кадры

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Появились первые кадры со съемок продолжения сериала «Тетя Марта», который стартует на СТС в ближайшее время. На некоторых из них можно увидеть Кристину Асмус в свадебном платье. В многосерийной комедии 35-летняя актриса сыграла учительницу главной героини.

По сюжету второго сезона, у Марты (Вита Корниенко) появляется сестра-близнец Юля. Девочки решают найти маму, которая оставила их в детском доме, и для этого меняются местами.

Юле придется заботиться о дедушке (Юрий Кузнецов), решать проблемы с будущим опекуном (Александр Метелкин), а также учительницей (Кристина Асмус), блогером (Екатерина Кабак) и соседом-актером (Сергей Епишев). А вот Марта будет вынуждена найти общий язык со строгим опекуном (Зоя Бербер) и ее вредным братом (Матвей Воронин).

Корниенко призналась, что ей было непросто играть сцены ссор с Бербер, ведь вне камер они подружились и очень хорошо общались. Кроме того, 13-летней актрисе не так легко было сыграть вторую героиню Юлю, которая совсем не похожа на ее основного персонажа.

«Я впервые играла сразу двух девочек. И если Марта больше любит общаться, то Юля интроверт. Она моя противоположность: постоянно чего-то боится, любит

поплакать. В семье ее постоянно буллят, что также повлияло на характер персонажа», — рассказала юная актриса.

Режиссер Андрей Силкин подчеркнул, что во втором сезоне сохраняется главная интрига — когда найдется мама сестер.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356552&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.