Трейлер дня: Жан-Клод Ван Дамм возвращается в кино вместе с сыном

Вышел трейлер экшен-триллера «Тьма человеческая». Главную роль в нем исполнил Жан-Клод Ван Дамм, не появлявшийся в кино с 2021 года. Также в картине играет сын актера Крис Ван Дамм.
В центре сюжета находится Расселл Хэтч, бывший агент Интерпола. Несколько лет назад его информатор и по совместительству возлюбленная погибла в результате полицейского рейда. Исполняя данное женщине обещание, Рассел берет на себя роль защитника ее сына Джейдена и ее отца, которым грозит опасность.
Режиссером ленты стал Джеймс Каллен Брэссак, снявший такие боевики как «Вне закона» и «Выжить в игре».
Онлайн-премьера фильма «Тьма человеческая» состоится 21 мая.