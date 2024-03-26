Трейлер дня: Жан-Клод Ван Дамм возвращается в кино вместе с сыном

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356551&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел трейлер экшен-триллера «Тьма человеческая». Главную роль в нем исполнил Жан-Клод Ван Дамм, не появлявшийся в кино с 2021 года. Также в картине играет сын актера Крис Ван Дамм.

В центре сюжета находится Расселл Хэтч, бывший агент Интерпола. Несколько лет назад его информатор и по совместительству возлюбленная погибла в результате полицейского рейда. Исполняя данное женщине обещание, Рассел берет на себя роль защитника ее сына Джейдена и ее отца, которым грозит опасность.

Режиссером ленты стал Джеймс Каллен Брэссак, снявший такие боевики как «Вне закона» и «Выжить в игре».