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26 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Жан-Клод Ван Дамм возвращается в кино вместе с сыном

63-летний актер появится в боевике «Тьма человеческая»
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Вышел трейлер экшен-триллера «Тьма человеческая». Главную роль в нем исполнил Жан-Клод Ван Дамм, не появлявшийся в кино с 2021 года. Также в картине играет сын актера Крис Ван Дамм.

В центре сюжета находится Расселл Хэтч, бывший агент Интерпола. Несколько лет назад его информатор и по совместительству возлюбленная погибла в результате полицейского рейда. Исполняя данное женщине обещание, Рассел берет на себя роль защитника ее сына Джейдена и ее отца, которым грозит опасность.

Режиссером ленты стал Джеймс Каллен Брэссак, снявший такие боевики как «Вне закона» и «Выжить в игре».

Онлайн-премьера фильма «Тьма человеческая» состоится 21 мая.

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