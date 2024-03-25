Премию «Золотая маска» перенесли в связи с терактом в «Крокусе»

«В связи с трагедией в “Крокус Сити Холле” было принято решение о переносе спецпремии “Золотой маски” “За вклад в развитие театрального искусства”. Дата проведения будет сообщена дополнительно», — заявили в организации.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем общенационального траура. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.