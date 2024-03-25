Премию «Золотая маска» перенесли в связи с терактом в «Крокусе»

Вручение специальной премии театрального фестиваля «Золотая Маска» перенесено на неопределенный срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.
«В связи с трагедией в “Крокус Сити Холле” было принято решение о переносе спецпремии “Золотой маски” “За вклад в развитие театрального искусства”. Дата проведения будет сообщена дополнительно», — заявили в организации.
Церемония награждения была запланирована на 27 марта в Бетховенском зале Большого театра в Москве. Состав жюри «Золотой маски» был объявлен в январе 2024 года. Актер Владимир Машков принял на себя полномочия президента «Золотой маски».
Ранее стало известно, что свои концерты в связи с трагедией перенесли Сергей Лазарев, Ирина Дубцова и Полина Гагарина.
Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем общенационального траура. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.