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25 марта 2024, новость

Премию «Золотая маска» перенесли в связи с терактом в «Крокусе»

Церемонию вручения премии перенесли на неопределенный срок
Владимир Машков
Владимир Машков | Источник: Legion-Media.ru

Вручение специальной премии театрального фестиваля «Золотая Маска» перенесено на неопределенный срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.

«В связи с трагедией в “Крокус Сити Холле” было принято решение о переносе спецпремии “Золотой маски” “За вклад в развитие театрального искусства”. Дата проведения будет сообщена дополнительно», — заявили в организации.

Церемония награждения была запланирована на 27 марта в Бетховенском зале Большого театра в Москве. Состав жюри «Золотой маски» был объявлен в январе 2024 года. Актер Владимир Машков принял на себя полномочия президента «Золотой маски».

Ранее стало известно, что свои концерты в связи с трагедией перенесли Сергей Лазарев, Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем общенационального траура. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.

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