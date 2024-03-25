Неузнаваемый в гриме Колин Фаррелл в новом трейлере «Пингвина»

Появился новый тизер мини-сериала « Пингвин », где неузнаваемый в пластическом гриме Колин Фаррелл возвращается к роли злодея Освальда Кобблпота.

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По сюжету, после смерти босса мафии Кармайна Фальконе, Освальд Кобблпот решает, что достоин стать главой преступного мира Готэма. Однако дочь Фальконе София не намерена уступать криминальное наследство.