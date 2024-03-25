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25 марта 2024, новость

Неузнаваемый в гриме Колин Фаррелл в новом трейлере «Пингвина»

Актер исполнил главную роль в предстоящем сериале из вселенной «Бэтмена»

Появился новый тизер мини-сериала «Пингвин», где неузнаваемый в пластическом гриме Колин Фаррелл возвращается к роли злодея Освальда Кобблпота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал является прямым продолжением фильма «Бэтмен» (2022) с Робертом Паттинсоном

По сюжету, после смерти босса мафии Кармайна Фальконе, Освальд Кобблпот решает, что достоин стать главой преступного мира Готэма. Однако дочь Фальконе София не намерена уступать криминальное наследство.

Роль Софии Фальконе исполнила Кристин Милиоти. Режиссером восьмисерийной ленты выступает Крэйг Зобел, поставивший «Мейр из Исттауна».

Премьера сериала «Пингвин» состоится осенью 2024 года.

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