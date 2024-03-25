Билан рассказал на «Битве экстрасенсов» о неразделенной любви

Дима Билан, «Битва экстрасенсов»

Дима Билан принял участие в 24-м сезоне шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» — певец стал «мистером Х». Медиумы попытались раскрыть тайны артиста, и многое из того, что они сказали, оказалось правдой.

Ясновидящая Женя Шулик увидела, что у «мистера Х» есть проблемы в личной жизни. По ее заверениям, причина кроется в мощных любовных приворотах.

Билан подтвердил слова медиума и упомянул, что в начале нулевых он не раз находил в квартире странные предметы: «Там целые хороводы ходили за мной. А я привык жить с дверями нараспашку: то булавки находил, то гвозди, скрученные веревкой, то в ящиках какие-то ключи».

Еще одна из участниц — экстрасенс Лиза Петрова — увидела, что в жизни артиста случилась неразделенная любовь. Билан признался, что однажды встретил девушку, непохожую ни на кого из его окружения. По словам артиста, она была «загадкой», которую он не сумел разгадать.

Во время личной беседы Лиза Петрова сказала, что буквально через год-два у певца будут дети. Билан признался, что он хочет стать отцом и что у него уже даже была такая возможность, но этого так и не случилось.