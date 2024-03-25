Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 марта 2024, новость

Билан рассказал на «Битве экстрасенсов» о неразделенной любви

Певец также признался, что очень хочет стать отцом
Дима Билан, «Битва экстрасенсов»
Дима Билан, «Битва экстрасенсов»

Дима Билан принял участие в 24-м сезоне шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» — певец стал «мистером Х». Медиумы попытались раскрыть тайны артиста, и многое из того, что они сказали, оказалось правдой. 

Ясновидящая Женя Шулик увидела, что у «мистера Х» есть проблемы в личной жизни. По ее заверениям, причина кроется в мощных любовных приворотах. 

Билан подтвердил слова медиума и упомянул, что в начале нулевых он не раз находил в квартире странные предметы: «Там целые хороводы ходили за мной. А я привык жить с дверями нараспашку: то булавки находил, то гвозди, скрученные веревкой, то в ящиках какие-то ключи».

Еще одна из участниц — экстрасенс Лиза Петрова — увидела, что в жизни артиста случилась неразделенная любовь. Билан признался, что однажды встретил девушку, непохожую ни на кого из его окружения. По словам артиста, она была «загадкой», которую он не сумел разгадать.

Во время личной беседы Лиза Петрова сказала, что буквально через год-два у певца будут дети. Билан признался, что он хочет стать отцом и что у него уже даже была такая возможность, но этого так и не случилось.

«Было две попытки, выкидыш. Я молился, чтобы Бог указал, туда ли я пошел. И он показал, что не туда и не с той», — рассказал певец.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь