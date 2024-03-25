Нагиева пригласили в российско-иранский кинопроект «Алмаз “Сердце Персии”»

Дмитрий Нагиев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 марта. /ТАСС/. Россия и Иран снимут совместный семейный фильм «Алмаз “Сердце Персии”», главную роль в котором, по предварительной договоренности, должен исполнить Дмитрий Нагиев. Съемки запланированы на сентябрь, большая часть из них пройдет в Иране, сообщил продюсер компании «Клёвафильм», глава комитета по кино-видеопроизводству «Деловой России» Георгий Житков.

«Мы показали Дмитрию Нагиеву сценарий, и он предварительно сказал, что он с нами. <…> Там есть две главные роли. Одна роль — бандита, другая роль — полицейского. Мы договорились с иранской стороной, что они как принимающая сторона забирают себе роль полицейского. А Дмитрию достается роль главного бандита. Но бандит будет не страшный — честно говоря, по референсу, это космические пираты из “Гостьи из будущего”», — сказал он после сессии «Кинодиалог: Россия-Иран» международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Также сниматься в фильме будет Ирина Темичева и ряд известных иранских актеров, которые уже подтвердили свое участие. С российской стороны производством картины будет заниматься кинокомпания «Клёвафильм», а с иранской — Avini Institute. Режиссером выступит Саид Кешаварз.

«Мы предполагаем, что у нас съемки начнутся в середине или в конце сентября. Иранская страна уже точно подтвердилась, в том числе и финансово, теперь свое участие должны подтвердить в Минкультуры, они обещали содействовать. С точки зрения документооборота это будет российский фильм, однако практически все съемки будут проходить в Иране. У нас по сюжету семья по окончании учебного года отправляется в путешествие по Каспийскому морю — это будут натурные съемки, очень красивое море, будет яхта, подводные съемки, мы планируем, что это будет красивое, зрелищное кино, притом абсолютно семейное. Главные герои у нас — это дети, наш мальчик попадает в приключения в Иране и ему помогают местные дети», — сказал он.