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25 марта 2024, новость

Иран планирует совместно с Россией снять фильм об Омаре Хайяме

Съемки планируются как в РФ, так и на территории Ирана в частности, в родном городе поэта, Нишапуре
Омар Хайям
Омар Хайям | Источник: Legion-Media.ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 марта. /ТАСС/. Иран планирует совместно с Россией снять полнометражный фильм о персидском поэте, философе, астрономе и математике Омаре Хайяме. В работе над проектом примут участие продюсеры, режиссеры и актеры двух государств, сообщил ТАСС глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадван в ходе 22-го международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

«Мы обсуждаем совместную съемку фильма о личности, которая очень почитается в Иране и хорошо известна в России. Это поэт, математик, ученый, философ и мудрец Омар Хайям. Мы надеемся, что при помощи коллег из России сможем быстро реализовать данный проект», — сказал он.

По его словам, съемки планируются как в России, так и на территории Ирана в частности, в родном городе Хайяма — Нишапуре, а также в Исфахане, где он жил и творил. «В этом фильме будут играть известные российские и иранские актеры. Проектом заинтересовались режиссеры и продюсеры двух стран. Это будет такая связь между современностью и прошлым», — сказал он.

Темой кинофестиваля в 2024 году стал «Особый язык национальной кинематографии». Всего на фестивальные конкурсы в этом году поступило 247 заявок из 24 стран, из них 42 — полнометражных фильма, ранее сообщили в Департаменте внутренней политики Югры.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. С 2003 г. в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.

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