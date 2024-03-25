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25 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: грустное фэнтези о том, как пережить боль утраты

Для тех, кто испытывает тяжелые чувства и ищет поддержки, точкой опоры может стать кино – как эта грустная, но целительная лента о мальчике, переживающем трагедию
Во время загрузки произошла ошибка.

Детство Коннора нельзя назвать счастливым — в школе над ним издеваются хулиганы, друзей совсем нет, а папа уехал, оставив их с тяжело больной мамой. По ночам мальчику снится один и тот же кошмар, а однажды фантазии пробираются и в его дневную жизнь.

Старое тисовое дерево за окном их дома превращается в огромного монстра. Чудовище рассказывает Коннору три истории о добре и зле и настоящей жизни без прикрас, которые помогут ему осознать нечто очень важное.

«Голос монстра» — фэнтези по одноименному подростковому роману, обращенное на самом деле к зрителям любого возраста. Фильм деликатно и доступно говорит о переживании горя и принятии утраты.

Это поразительно красивое и трогательное кино, но сказка и магия переплетены здесь с неуютной, безжалостной реальностью мира взрослых, среди которых пытается выжить юный герой. Вместе с ним мы учимся признавать правду и проходим путь взросления, через боль и потери, борьбу и отчаяние — к спасению.

7.2
Голос монстра
2016/США, Испания16+драмафэнтези
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