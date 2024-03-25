Фильм на вечер: грустное фэнтези о том, как пережить боль утраты

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456253753&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Детство Коннора нельзя назвать счастливым — в школе над ним издеваются хулиганы, друзей совсем нет, а папа уехал, оставив их с тяжело больной мамой. По ночам мальчику снится один и тот же кошмар, а однажды фантазии пробираются и в его дневную жизнь.

Старое тисовое дерево за окном их дома превращается в огромного монстра. Чудовище рассказывает Коннору три истории о добре и зле и настоящей жизни без прикрас, которые помогут ему осознать нечто очень важное.

«Голос монстра» — фэнтези по одноименному подростковому роману, обращенное на самом деле к зрителям любого возраста. Фильм деликатно и доступно говорит о переживании горя и принятии утраты.