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25 марта 2024, новость

Анна Михалкова рассказала, в каком жанре ей тяжелее всего сниматься

По словам актрисы, законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством
Кадр из сериала «Исправление и наказание»
Анна Михалкова в сериале «Исправление и наказание»

Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что ей сложнее всего сниматься в комедийных проектах.

«Комедия — самый легкий жанр, а с точки зрения работы в нем — самый сложный. Нужна большая концентрация, четкий внутренний слух. Первый сезон “Исправления и наказания” был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством», — объяснила Михалкова.

Она уточнила, что драмы тоже считаются тяжелым для актеров жанром, но Михалковой проще их играть, так как она не переносит переживания своего персонажа на себя. При этом артистка отметила, что в некоторых случаях жизненные обстоятельства накладываются на сюжет фильма, что делает съемки более угнетающими.

Ранее Анна Михалкова рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино. Актриса призналась, что с возрастом стала легче к ним относиться.

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