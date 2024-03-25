Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов

Александр Карпухов

Российский актер Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. Об этом 25 марта сообщил его коллега Александр Андреев ВКонтакте.

«Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал он.