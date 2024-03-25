Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов

Российский актер Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. Об этом 25 марта сообщил его коллега Александр Андреев ВКонтакте.
«Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал он.
Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. Он учился в Ленинградском институте авиаприборостроения и Российском государственном институте сценических искусств, служил в Молодежной театре на Фонтанке.
Актер известен по ролям в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Филин», «Шторм», фильме «Бумер: Фильм второй».