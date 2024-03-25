Лиам Нисон объяснил свое волнение на фоне перезапуска «Голого пистолета»

«Очевидно, что сценарий должен быть смешным и иметь какую-то тему, какую-то историю, пусть и довольно свободную, проходящую через весь сценарий, а не просто серию гэгов, которые могут наскучить очень и очень быстро. Да, для меня большая честь, что мне предложили роль Фрэнка Дребина», — подчеркнул Нисон.