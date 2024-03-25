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25 марта 2024, новость

Лиам Нисон объяснил свое волнение на фоне перезапуска «Голого пистолета»

Актер признался, что переживает из-за сценария ремейка
Лиам Нисон
Лиам Нисон | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Лиам Нисон в разговоре с Collider признался, что переживает из-за сценария перезапуска комедийной франшизы «Голый пистолет».

«Очевидно, что сценарий должен быть смешным и иметь какую-то тему, какую-то историю, пусть и довольно свободную, проходящую через весь сценарий, а не просто серию гэгов, которые могут наскучить очень и очень быстро. Да, для меня большая честь, что мне предложили роль Фрэнка Дребина», — подчеркнул Нисон.

Он отметил, что уже отснял несколько скетчей для рекламы и телевидения, однако кастинг в проект еще не завершен, поэтому Нисон надеется, что другие члены актерского состава будут «смешными и сексуальными».

Создатель «Гриффинов» Сет МакФарлейн выступит в качестве продюсера картины. Режиссер фильма — Акива Шаффер, ранее работавший над такими комедиями, как «Бруклин 9−9», «Дружинники», «Соседи. На тропе войны», «Зависнуть в Палм-Спрингс». Сценарий напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд. Лиам Нисон сыграет сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальных фильмах франшизы играл Лесли Нильсен.

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