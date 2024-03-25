Промо-постер сериала «Доброта»

Проект стал популярным благодаря интересному сюжету и талантливой игре актеров, героям которых трудно не сопереживать. В этой статье вспомним основных персонажей и узнаем, чем закончился сериал «Доброта».

Основная информация о сериале

Сериал шел на телеканале «Домашний» с 27 января 2024 года. Зрители полюбили его за неожиданные сюжетные повороты и эмоциональное напряжение, колоритных героев, за жизнью которых хочется наблюдать.

Ниже собрали несколько любопытных фактов о сериале.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356340&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция зрителей

Неоднозначная: часть аудитории оценили картину за атмосферность и насыщенные сюжетные линии, но были и те, кто обвинил проект в однообразии и копировании произведений похожего жанра.

Краткий сюжет сериала

Неслихан, амбициозная женщина, возглавляющая крупную компанию, влюбляется в своего подчиненного Мурата, который ниже ее по социальному статусу. Этот контраст был одним из препятствий для любви и брака. Пара игнорирует осуждение окружающих, в том числе матери Неслихан, Шахики, которая хотела для дочери более достойного супруга. Мурат и Неслихан создают семью, у них появляется двое наследников.

Но семейная жизнь полна интриг и обманов. Неслихан замечает отстраненность мужа и понимает, что у них друг от друга много секретов. Женщина намерена отомстить разрушителю их семейной идиллии, даже если это близкая подруга, которой она доверяла, — Дамла.

Описание последней серии: итоги финального сезона

Неслихан разводится с Муратом, он приходит в бешенство, отбирает у бывшей жены ее компанию и возможность видеться с дочкой и сыном. Мужчина подставляет Шахику, мать Неслихан, подделывая документы. Их финансовые счета блокируют, все операции, связанные с бизнесом, замораживают. Мурат женится на Дамле, но любовница не празднует победу, так как для мужчины это лишь формальность, чтобы получить полную опеку над их с Неслихан детьми. Мурат все еще одержим бывшей женой и намерен вернуть ее обратно.

Неслихан обращается за помощью к знакомому комиссару по имени Атилла. Полицейский доказывает, что Мурат причастен к махинациям с документами компании. Позже во время поисков дочери, на которые бывшие супруги отправляются вместе с Атиллой, между ними разгорается конфликт. Мурат ранит Неслихан из ружья комиссара, и это становится еще одним преступлением, за которое мужчине придется ответить.

Кадр из сериала «Доброта»

Дамла переживает второй выкидыш и пытается сохранить в тайне вину за смерть Карая, ее бывшего психолога. Мурат окончательно потерял доверие Неслихан и своих детей, ему грозит тюремный срок. Жизнь мужчины разрушена, он прогоняет любовницу, нанеся ей тяжелые увечья. Дамла находит убежище в гостевом доме Неслихан, которая решила помочь бывшей подруге не просто так, а чтобы узнать детали преступлений Мурата. Женщина не выдает бывшего возлюбленного, но под давлением признается, что это она убила Карая.

Мурата и Дамлу арестовали, а Неслихан и Атилла преодолели все испытания и построили отношения, наполненные любовью и доверием. Серия заканчивается словами главной героини: «Добрые люди нашли счастье, которое заслуживают, а злые — получили по заслугам».

Как сложилась судьба героев

Вспомним основных персонажей и расскажем, как сложилась их судьба.

Неслихан

Отомстила бывшему мужу, отправив его за решетку, вернула доверие детей и восстановила репутацию. В последней серии Неслихан принимает предложение Атиллы, вступает с ним в брак и начинает новую жизнь.

Кадр из сериала «Доброта», Неслихан

Мурат

Превратился из возлюбленного Неслихан в предателя и обманщика. Он пожалел о связи с Дамлой, ведь из-за нее он потерял семью и положение в обществе, оказался в тюрьме после подделки документов.

Дамла

Девушка, с которой Неслихан познакомилась случайно на улице. Последней стало плохо, и Дамла решила помочь ей, они сблизились и стали подругами. Позже Дамла стала любовницей Мурата, но Неслихан раскрыла их. Девушка убивает Карая, давнего друга Неслихан и своего психолога. Дамла боялась, что тот расскажет о ее психологических проблемах.

В последних сериях Дамла переживает два выкидыша, расстается с Муратом. Неслихан прячет девушку в своем доме, но просит рассказать больше подробностей про преступления бывшего мужа. Дамла ничего не говорит, но признается в убийстве Карая, за что попадает в тюрьму.

Атилла

Комиссар полиции, которого считали убийцей Карая, был приятелем Неслихан. Женщина помогла другу доказать невиновность и посадить в тюрьму Мурата и Дамлу. Атилла поддерживает Неслихан во время сложного периода в ее жизни, помогает спасти дочь и защищает от Мурата. Атилла сделал предложение главной героине и начал новую жизнь вместе с Неслихан и ее детьми.

Кадр из сериала «Доброта», Неслихан и Атилла

Шахика

Мать Неслихан с самого начала не одобряла брак дочери с Муратом. Шахика тоже управляла семейной компанией и всегда желала дочери счастья, хоть и своеобразно это показывала. Выступала против нового брака Неслихан с Атиллой, но поняла, что с ним дочь будет действительно счастлива.

Карай

Психолог Дамлы и давний друг Неслихан, который искренне хотел помочь подруге-разлучнице. Позже мужчина понял, что выбрал не ту сторону, и стал поддерживать Неслихан. К сожалению, Карай поплатился жизнью, ведь он слишком много знал про психические расстройства Дамлы.

Пойраз

Мужчина, с которым у Дамлы была романтическая связь. Позже, когда Неслихан рассказала Пойразу всю правду про подругу, краткосрочный роман закончился. Пойраз предлагал Неслихан выйти за него замуж, чтобы та смогла вернуть себе опеку над детьми после развода с Муратом.

Мужчина участвовал в попытках подставить Атиллу и хотел сдаться полиции, чтобы рассказать правду про их с Дамлой преступления. Девушка не могла так рисковать и спровоцировала автомобильную аварию, в которой Пойраз погиб.

Будет ли продолжение сериала «Доброта»

У сериала законченный сюжет, который не подразумевает продолжения. Также нет информации от режиссера или сценаристов, что у проекта будет новый сезон. Но официального объявления о закрытии сериала тоже не было, поэтому есть вероятность снова увидеть любимых героев на экране.