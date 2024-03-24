Звезда «Зачарованных» поддержала Кейт Миддлтон после новости о раке

Шэннен Доэрти, 2015 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Шэннен Доэрти, наиболее известная по сериалу «Зачарованные», публично поддержала Кэтрин Миддлтон после того, как у принцессы диагностировали рак. Артистка высказалась в своей соцсети.

Шэннен Доэрти, пережившая онкологию, обратилась к людям, которые распространяли лживые слухи о принцессе и выдумывали разные теории заговора. По мнению актрисы, из-за них Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о своей болезни.

«Я молюсь, чтобы это был момент, который обучит всех нас тому, что нужно уважать частную жизнь других, независимо от того, находятся ли они на виду у общественности», — заявила Доэрти.

Знаменитость также обратилась к Кейт Миддлтон. Актриса призналась, что восхищается силой принцессы.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

22 марта принцесса Уэльская официально сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.