Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 марта 2024, новость

Папарацци заметили сменившего имидж Бена Аффлека

Актер полностью сбрил бороду и преобразился

Папарацци заметили американского актера Бена Аффлека, который сменил привычный имидж, во время прогулки. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летний супруг исполнительницы Дженнифер Лопез попал в объективы папарацци в бежевых облегающих штанах, бордовой футболке и рубашке цвета хаки поверх нее. Помимо этого, он примерил куртку с теплым воротником и цветные кроссовки.

При этом в руках Аффлек держал баскетбольный мяч. На размещенных кадрах видно, что знаменитость полностью сбрил бороду, отказавшись от волос на лице.

Известно, что звезда проводил время с 12-летним сыном Сэмюэлем.

В декабре 2023 года Бен Аффлек нашел необычный способ выразить любовь к пончикам. Папарацци сфотографировали знаменитость на улицах Лос-Анджелеса в клетчатой рубашке и джинсах, а также кедах Nike Air Jordan из коллаборации с кафе Dunkin" Donuts. На кадрах было видно, что обувь выполнена в виде пончика с глазурью.

Ранее Дженнифер Лопез расплакалась, рассказывая об отношениях с Аффлеком. Певица призналась, что обрела уверенность в себе благодаря мужу.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ben Affleck
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь