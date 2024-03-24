Режиссер Кустурица высказался о целях врагов России

Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Враги России пытаются лишить ее граждан нормальной жизни, заявил сербский режиссер, президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица. Слова кинодеятеля приводит ТАСС.

Находящийся в Югре Кустурица заявил, что цель врагов России в том, чтобы ее жители не смогли жить нормально.

«Поэтому люди, погибшие в результате теракта в Подмосковье, также стали жертвами войны, хоть и не связаны с ней», — высказался режиссер.