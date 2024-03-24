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24 марта 2024, новость

Режиссер Кустурица высказался о целях врагов России

Режиссер Кустурица: враги России будут пытаться лишить граждан нормальной жизни
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Враги России пытаются лишить ее граждан нормальной жизни, заявил сербский режиссер, президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица. Слова кинодеятеля приводит ТАСС.

Находящийся в Югре Кустурица заявил, что цель врагов России в том, чтобы ее жители не смогли жить нормально.

«Поэтому люди, погибшие в результате теракта в Подмосковье, также стали жертвами войны, хоть и не связаны с ней», — высказался режиссер.

Ранее в Югре отменили церемонию открытия международного кинофестиваля «Дух огня» под председательством Кустурицы. Сообщалось, что остальная программа фестиваля пройдет с ограниченным количеством участников.

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