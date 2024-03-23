Адам Сэндлер написал сценарий сиквела «Счастливчика Гилмора»

Актер Кристофер МакДональд, игравший в комедии 1996 года «Счастливчик Гилмор», заявил, что Адам Сэндлер написал сценарий сиквела картины и снимется в ней. Об этом сообщает The Sun.

По словам МакДональда, Сэндлер показал ему черновик сценария две недели назад.

«Он говорит мне: "МакДональд, тебе понравится". Я не понял, о чем речь, а он показал мне первый черновик сценария "Счастливчика Гилмора 2"», — вспоминает он.

Актер отметил, что другие детали проекта пока неизвестны, однако над сиквелом действительно ведется работа, поскольку продолжения ждут фанаты.

Комедия «Счастливчик Гилмор» стала первой совместной работой Адама Сэндлера и режиссера Денниса Дугана. Помимо исполнения главной роли, актер выступил сценаристом проекта.