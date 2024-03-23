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23 марта 2024, новость

Адам Сэндлер написал сценарий сиквела «Счастливчика Гилмора»

Комедия 1996 года «Счастливчик Гилмор» может получить сиквел

Актер Кристофер МакДональд, игравший в комедии 1996 года «Счастливчик Гилмор», заявил, что Адам Сэндлер написал сценарий сиквела картины и снимется в ней. Об этом сообщает The Sun.

По словам МакДональда, Сэндлер показал ему черновик сценария две недели назад.

«Он говорит мне: "МакДональд, тебе понравится". Я не понял, о чем речь, а он показал мне первый черновик сценария "Счастливчика Гилмора 2"», — вспоминает он.

Актер отметил, что другие детали проекта пока неизвестны, однако над сиквелом действительно ведется работа, поскольку продолжения ждут фанаты.

Комедия «Счастливчик Гилмор» стала первой совместной работой Адама Сэндлера и режиссера Денниса Дугана. Помимо исполнения главной роли, актер выступил сценаристом проекта.

По сюжету, эксцентричный герой Сэндлера по имени Хеппи Гилмор мечтает играть в хоккей, однако кроме мощного броска других навыков у него нет. Волей случая он демонстрирует свой коронный удар на поле для гольфа, который всегда презирал, показывает исключительный талант и соглашается быть гольфистом, чтобы расплатиться с долгами.

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