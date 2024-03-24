Блейк Лайвли принесла извинения за шутку о Кейт Миддлтон

Блейк Лайвли | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Блейк Лайвли принесла извинения за неудачную шутку о принцессе Уэльской Кэтрин Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.

На днях Блейк Лайвли выпустила новую рекламу своего бренда напитков Betty Buzz. На снимки актриса осознанно добавила элементы фотошопа, иронично напомнив о недавней ошибке Миддлтон.

Однако после новости о раке у Кейт Миддлтон актриса принесла свои извинения.

«Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна признать это. Я сделала глупый пост, связанный с ажиотажем вокруг "неудачных фотошопов", и, о боже, этот пост меня сегодня ужасно расстроил», — написала Лайвли.

Поклонники не поверили словам актрисы и написали Блейк Лайвли в комментариях, что ей должно быть стыдно за себя, и обвинили ее в лицемерии.