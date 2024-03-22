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22 марта 2024, новость

Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине

Покинувший Россию Дмитрий Назаров назвал себя «настоящим москвичом»
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова | Источник: PersonaStars

Актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, покинувший Россию на фоне критики специальной военной операции, признался в тоске по родине. Об этом он рассказал в интервью активисту Николаю Левшицу.

«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — заявил артист.

На данный момент Назаров проживает в Каннах вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Он сообщил, что ему нравится жизнь в теплом климате у моря. Актер также опроверг слухи о своем трудном финансовом положении. По его словам, они с супругой регулярно участвуют в театральных постановках и гастролируют с собственным спектаклем.

Ранее стало известно, что спектакль Назарова отменили в Дубае. Как сообщили СМИ, билеты на постановку плохо продавались.

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