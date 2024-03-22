Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова | Источник: PersonaStars

Актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, покинувший Россию на фоне критики специальной военной операции, признался в тоске по родине. Об этом он рассказал в интервью активисту Николаю Левшицу.

«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — заявил артист.

На данный момент Назаров проживает в Каннах вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Он сообщил, что ему нравится жизнь в теплом климате у моря. Актер также опроверг слухи о своем трудном финансовом положении. По его словам, они с супругой регулярно участвуют в театральных постановках и гастролируют с собственным спектаклем.