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24 марта 2024, фоторепортажСъемки

Весь в татуировках: Юра Борисов играет учителя в сериале

Актер задействован в драме о бунтующем музыканте, который работает с подростками
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Перми стартовали съемки нового драматического сериала «Урок». Проект рассказывает о бывшем музыканте Антоне. Он потерял любимую девушку, поборол зависимость и стал учителем в общеобразовательной школе.

Бунтующего и свободолюбивого Антона, для которого работа со старшеклассниками становится шансом наладить жизнь, играет Юра Борисов. Для полноты образа актеру нанесли на тело и лицо множество «татуировок». Как говорит сам актер, его герой «оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни являются первостепенными вопросами».

Его единственного родственника — совершенно противоположного по характеру брата Константина — играет Даниил Воробьев, побрившийся ради роли налысо. «Я играю учителя в общеобразовательной школе, и история будет интересна всем, кто любит драму, в нашем случае психоделическую драму», — делится Воробьев.

Также в проекте заняты Ольга Лерман, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие.

Над «Уроком» работают создатели так и не вышедшего мистического триллера с Данилой Козловским «Бар “Один звонок”» — режиссер Сергей Филатов, сценаристы Александр Фомин, Сергей Левитан и другие.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

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