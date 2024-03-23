Кяро и Толкалина играют супругов в сериале: первые кадры

Стартовали съемки сериала «Что-то положительное», где Кирилл Кяро и Любовь Толкалина играют родителей проблемного подростка. Также в драмеди снимаются молодые звезды Таисья Калинина, Анастасия Красовская, Денис Косиков и Тимофей Кочнев.
Старшеклассница Настя не может найти общий язык с родителями и одноклассниками. Папа и мама больше внимания уделяют ее сестре и братишке. Парень Марк не относится к ней серьезно, а с лучшей подругой нельзя поделиться настоящими проблемами. Настя находит выход в волшебном нарисованном мире, в котором прячется от реальности.
Однажды Настя делает тест на беременность, и он показывает две полоски. Думая, что это окончательно испортит ей жизнь, Настя признается Марку. Но парень принимает на себя ответственность и становится внимательным. Родители тоже окружают дочь заботой. Узнав, что тест показал ошибочный результат, Настя не спешит признаваться в этом, с каждым днем все больше запутываясь во лжи.
«Ожидания у меня грандиозные, сценарий очень “вкусный” и при всей своей легкости очень тонкий», — поделился Кирилл Кяро.
Режиссером восьмисерийного проекта выступает Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул»).
Премьера сериала «Что-то положительное» запланирована на 2025 год на Okko.