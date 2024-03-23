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23 марта 2024, фоторепортажСъемки

Кяро и Толкалина играют супругов в сериале: первые кадры

Актеры снимаются в подростковом драмеди «Что-то положительное»
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Стартовали съемки сериала «Что-то положительное», где Кирилл Кяро и Любовь Толкалина играют родителей проблемного подростка. Также в драмеди снимаются молодые звезды Таисья Калинина, Анастасия Красовская, Денис Косиков и Тимофей Кочнев.

Старшеклассница Настя не может найти общий язык с родителями и одноклассниками. Папа и мама больше внимания уделяют ее сестре и братишке. Парень Марк не относится к ней серьезно, а с лучшей подругой нельзя поделиться настоящими проблемами. Настя находит выход в волшебном нарисованном мире, в котором прячется от реальности.

Однажды Настя делает тест на беременность, и он показывает две полоски. Думая, что это окончательно испортит ей жизнь, Настя признается Марку. Но парень принимает на себя ответственность и становится внимательным. Родители тоже окружают дочь заботой. Узнав, что тест показал ошибочный результат, Настя не спешит признаваться в этом, с каждым днем все больше запутываясь во лжи.

«Ожидания у меня грандиозные, сценарий очень “вкусный” и при всей своей легкости очень тонкий», — поделился Кирилл Кяро.

Режиссером восьмисерийного проекта выступает Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул»).

Премьера сериала «Что-то положительное» запланирована на 2025 год на Okko.

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