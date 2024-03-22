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22 марта 2024, новость

Екатерина Шпица показала зажигательные танцы

Актриса призналась, что ей жаль стареть, потому что когда-то она не сможет так энергично двигаться

Екатерина Шпица показала поклонникам новое видео, на котором она зажигательно танцует латину с Михаилом Щепкиным. 38-летняя актриса надела облегающее платье с разрезом до бедра и закружилась со своим партнером. Таким образом она встретила весну «на полную катушку».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне жаль стареть только по одной причине: когда-нибудь я больше не смогу так танцевать. Ну, а пока прыгаем козлятками! Всем искрометной весны!» — написала актриса.

Она добавила, что очень рада иметь такого друга, как Михаил Щепкин, которого назвала «солнечным зайчиком».

Напомним, Екатерина Шпица и Михаил Щепкин танцевали в паре в шоу «Танцы со звездами» в 2021 году. 

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