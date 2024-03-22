Екатерина Шпица показала зажигательные танцы

Екатерина Шпица показала поклонникам новое видео, на котором она зажигательно танцует латину с Михаилом Щепкиным. 38-летняя актриса надела облегающее платье с разрезом до бедра и закружилась со своим партнером. Таким образом она встретила весну «на полную катушку».
«Мне жаль стареть только по одной причине: когда-нибудь я больше не смогу так танцевать. Ну, а пока прыгаем козлятками! Всем искрометной весны!» — написала актриса.
Она добавила, что очень рада иметь такого друга, как Михаил Щепкин, которого назвала «солнечным зайчиком».
Напомним, Екатерина Шпица и Михаил Щепкин танцевали в паре в шоу «Танцы со звездами» в 2021 году.