Екатерина Шпица показала зажигательные танцы

Екатерина Шпица показала поклонникам новое видео, на котором она зажигательно танцует латину с Михаилом Щепкиным. 38-летняя актриса надела облегающее платье с разрезом до бедра и закружилась со своим партнером. Таким образом она встретила весну «на полную катушку».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240077&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне жаль стареть только по одной причине: когда-нибудь я больше не смогу так танцевать. Ну, а пока прыгаем козлятками! Всем искрометной весны!» — написала актриса.

Она добавила, что очень рада иметь такого друга, как Михаил Щепкин, которого назвала «солнечным зайчиком».