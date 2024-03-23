Сериал на выходные: разбивающий сердце ромком про любовь длиной в 20 лет

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355992&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Декстер и Эмма познакомились на вечеринке в честь окончания университета и провели ночь за разговорами. На протяжении следующих лет они сохранят близость, хотя встречаться будут не так уж часто.

Со временем влюбленная Эмма перестанет ждать от Декса ответных чувств и начнет писать книги. Декс сделает карьеру на телевидении и самозабвенно займется саморазрушением.

Развивающиеся параллельно истории Эммы и Декса наполнены в равной мере успехом и разочарованиями. Но куда бы не занесла их судьба, они не упускают друг друга из виду, оставаясь то ли друзьями, то ли потенциальными возлюбленными.

При этом химия, возникшая на экране между молодыми актерами Лео Вудаллом и Амбикой Мод, затмевает даже искры, летящие между Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом в одноименной экранизации романа Дэвида Николса.