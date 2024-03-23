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23 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: разбивающий сердце ромком про любовь длиной в 20 лет

Рассказываем о нежном и душераздирающем сериале «Один день», основанном на популярном фильме с Энн Хэтэуэй
Во время загрузки произошла ошибка.

Декстер и Эмма познакомились на вечеринке в честь окончания университета и провели ночь за разговорами. На протяжении следующих лет они сохранят близость, хотя встречаться будут не так уж часто.

Со временем влюбленная Эмма перестанет ждать от Декса ответных чувств и начнет писать книги. Декс сделает карьеру на телевидении и самозабвенно займется саморазрушением.

Развивающиеся параллельно истории Эммы и Декса наполнены в равной мере успехом и разочарованиями. Но куда бы не занесла их судьба, они не упускают друг друга из виду, оставаясь то ли друзьями, то ли потенциальными возлюбленными. 

При этом химия, возникшая на экране между молодыми актерами Лео Вудаллом и Амбикой Мод, затмевает даже искры, летящие между Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом в одноименной экранизации романа Дэвида Николса. 

Мини-сериал «Один день» деликатно исследует природу созависимых отношений и разбивает романтические стереотипы. Это не история о любви с первого взгляда, а рассказ о том, как два разных человека стали, наконец, подходить друг другу.

Один день
Один день
2024/Великобритания18+драмамелодрамакомедия
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