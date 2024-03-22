Трейлер дня: Вайнона Райдер возвращается в продолжении «Битлджуса»

Детали сюжета продолжения классического «Битлджуса» 1988 года держатся в тайне. Известно, что Вайнона Райдер вновь сыграет Лидию, а Кэтрин О’Хара — Делию. Моника Беллуччи исполнит роль жены Битлджуса, Дженна Ортега станет дочерью Лидии, а Уиллем Дефо выступит в роли детектива из загробного мира, который при жизни был актером фильмов категории «Б».