Трейлер дня: Вайнона Райдер возвращается в продолжении «Битлджуса»

Вышел тизер-трейлер хоррор-комедии Тима Бертона «Битлджус 2», где Майкл Китон вновь играет эксцентричного биоэкзорциста загробного мира. К своей роли вернулась и Вайнона Райдер. Новичками в касте стали Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.
Детали сюжета продолжения классического «Битлджуса» 1988 года держатся в тайне. Известно, что Вайнона Райдер вновь сыграет Лидию, а Кэтрин О’Хара — Делию. Моника Беллуччи исполнит роль жены Битлджуса, Дженна Ортега станет дочерью Лидии, а Уиллем Дефо выступит в роли детектива из загробного мира, который при жизни был актером фильмов категории «Б».
Мировая премьера фильма «Битлджус 2» состоится 6 сентября.