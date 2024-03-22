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22 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Вайнона Райдер возвращается в продолжении «Битлджуса»

В фильме «Битлджус 2» снялись также Майкл Китон и Дженна Ортега

Вышел тизер-трейлер хоррор-комедии Тима Бертона «Битлджус 2», где Майкл Китон вновь играет эксцентричного биоэкзорциста загробного мира. К своей роли вернулась и Вайнона Райдер. Новичками в касте стали Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Детали сюжета продолжения классического «Битлджуса» 1988 года держатся в тайне. Известно, что Вайнона Райдер вновь сыграет Лидию, а Кэтрин О’Хара — Делию. Моника Беллуччи исполнит роль жены Битлджуса, Дженна Ортега станет дочерью Лидии, а Уиллем Дефо выступит в роли детектива из загробного мира, который при жизни был актером фильмов категории «Б».

Мировая премьера фильма «Битлджус 2» состоится 6 сентября.

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Вайнона Райдер
Winona Ryder
Битлджус
Майкл Китон
Michael Keaton
Тим Бертон
Тим Бертон
Tim Burton
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Jenna Ortega
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