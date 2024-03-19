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19 марта 2024, новость

Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой

Актриса рассказала об унижениях от директора театра Олега Меньшикова
Елена Папанова
Елена Папанова | Источник: PersonaStars

Елена Папанова стала героиней нового выпуска онлайн-шоу «PROжизнь». В беседе с ведущей Юлией Ягафаровой актриса вспомнила о своем увольнении из Театра имени Ермоловой, которому она посвятила 40 лет. Елена Анатольевна призналась, что во время отпуска она узнала, что уволена.

По словам артистки, руководство театра во главе Олега Меньшикова даже не сказало ей и другим уволенным актерам «спасибо». Сама Папанова узнала об увольнении от коллеги и после этого решила обратиться в суд, который признал решение руководства незаконным и потребовал, чтобы актрису вернули в труппу.

Однако Меньшиков сказал, что для нее нет подходящих ролей. Он предложил ей просто приходить в театр и сидеть в гримерной весь день.

«Я ему: “А что я должна делать?” А он говорит: “Сидеть работать над собой, читать книги, повышать свой культурный уровень. Сидите в грим-уборной, можете ходить по театру”. Я вот так месяц ходила. Потом на грех заболела коронавирусом. Меня отправили в реабилитационный центр, где я провела месяц. Прихожу в театр, а директор меня вызывает и говорит: “Елена Анатольевна, мы вам хотим предложить уйти”, — рассказала Папанова.

Она долго не могла принять этот факт и согласилась на уход только после серьезного разговора с подругой, которая посоветовала Елене Анатольевне не унижаться.

«Ну это было унизительно: ходить, сидеть в театре. Был ли разговор с Олегом Евгеньевичем? Ни одного! Не только у меня, у всех! Он не поговорил с нами даже, когда захотел уволить. Это ужасно обидно», — заключила актриса.

Напомним, Елена Папанова родилась в семье актеров Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой. После окончания ГИТИСа актриса была принята в Театр имени Ермоловой, который покинула в 2021 году.

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