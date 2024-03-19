Оружейница «Ржавчины» оспорит обвинение в непредумышленном убийстве

Оружейница фильма «Ржавчина» Ханна Гутьеррес-Рид намерена оспорить свой приговор по обвинению в непредумышленном убийстве на съемочной площадке, пишет Independent.
Адвокаты Гутьеррес-Рид Джейсон Боулз и Монника Баррерас подали ходатайство с требованием провести новое судебное разбирательство.
На это время юристы попросили судью освободить обвиняемую из мест заключения для проведения дальнейшего расследования.
Напомним, актер Алек Болдуин в ходе съемок случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. В его оружии находились настоящие боевые патроны вместо холостых.
До этого помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу об убийстве оператора во время съемок фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико.
Ранее стало известно, что голливудских знаменитостей могут привлечь к суду по трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. Актер Микки Рурк готов поддержать Болдуина на судебных слушаниях.