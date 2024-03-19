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19 марта 2024, новость

Оружейница «Ржавчины» оспорит обвинение в непредумышленном убийстве

Во время съемок фильма актер Алек Болдуин выстрелил в оператора боевыми патронами
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»

Оружейница фильма «Ржавчина» Ханна Гутьеррес-Рид намерена оспорить свой приговор по обвинению в непредумышленном убийстве на съемочной площадке, пишет Independent.

Адвокаты Гутьеррес-Рид Джейсон Боулз и Монника Баррерас подали ходатайство с требованием провести новое судебное разбирательство.

На это время юристы попросили судью освободить обвиняемую из мест заключения для проведения дальнейшего расследования.

Напомним, актер Алек Болдуин в ходе съемок случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. В его оружии находились настоящие боевые патроны вместо холостых.

До этого помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу об убийстве оператора во время съемок фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико.

Ранее стало известно, что голливудских знаменитостей могут привлечь к суду по трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. Актер Микки Рурк готов поддержать Болдуина на судебных слушаниях.

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