Илья Учитель: «Мечту все равно никто не отменял»

Илья Учитель, фото: Ксения Угольникова, предоставлено пресс-службой

Почему вы взялись за ремейк «Летучего корабля»? Очень любили этот мультфильм в детстве?

Илья Учитель: Думаю, этот мультик не только у меня был в детстве любимым, мне кажется, он по-настоящему легендарный. Если же говорить о нашем фильме, то я бы не называл его в полном смысле ремейком. Все-таки мультфильм шел 17 минут и на 90 процентов состоял из песен. Мы же проделали большую работу, чтобы превратить короткометражное произведение в полнометражное.

В 1990-х, когда вы были ребенком, уже был выбор: хочешь — Дисней, хочешь — еще что-то. Но вы все же именно «Корабль» предпочитали? Были еще какие-то фавориты?

Мне кажется, есть набор мультфильмов примерно одинаковый для представителей моего поколения. Я, естественно, люблю и «Короля Льва», и все остальное, но из наших мультфильмов «Летучий корабль» у меня всегда был в верхней тройке — вместе с «Бременскими музыкантами». Когда совсем маленький был, еще очень любил «Котенка по имени Гав». И «Паровозик из Ромашково» — посмотрел его, наверно, 850 раз. (Смеется.)

Ваша версия рассчитана в первую очередь на 40-летних, которые мультфильм с детства помнят, или на сегодняшних детей?

Я все же надеюсь, что фильм у нас получился универсальным. Поскольку мы эксплуатируем — в хорошем смысле — тему «Летучего корабля», наша работа должна пригласить в кино тех, кто помнит мультфильм. При этом фильм получился максимально красочным и ярким, так что понравится и современным детям.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356245&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пестрота в костюмах — шлемы в цветочек, разноцветная форма, современные рюкзаки, — это все делалось, чтобы детское внимание удержать?

Нет, цели сделать специально все вырви глаз не было. С нами работала художник по костюмам Надежда Васильева — хочу уточнить, великий художник. Она просто вот так все придумала. Смелых идей она сгенерировала гораздо больше, мое дело было попытаться как-то это все контролировать. Зрители увидят далеко не все, что было придумано.

Для детей вообще снимать сложнее? Кто-то считает, что они фальшь чувствуют, мне же кажется, что их легко чем-то ярким отвлечь, и они, например, сценарные огрехи не заметят.

Перед нами стояла непростая задача сделать так, чтобы детской аудитории было предельно понятно, что происходит в кадре. У многих членов нашей съемочной группы есть собственные дети, поэтому пока снимали, мы все время проверяли материал опытным путем. Показывали какие-то сцены, где еще даже графики не было. Слушали все, что дети говорят, и принимали во внимание. На том этапе было важно сделать понятно, потом уже дорабатывали, чтобы стало красиво.

В фильме много музыкальных номеров. В чем тонкость работы с ними?

Мы очень старались сделать так, чтобы все песни и музыкальные номера были гармонично вплетены в канву повествования. Это было не то чтобы сложно — хотя я должен сказать, что в кино вообще ничего простого не бывает. В данном случае была проделана огромная работа. Мы долго искали подход к тому, как музыка должна быть переаранжирована, подыскивали дополнительные песни, которых не было в оригинальном мультфильме. Все это накладывает отпечаток, поскольку музыка должна быть готова еще до начала съемок: под нее все снимается, актеры открывают рот…

У нас был, естественно, хореограф, который несколько месяцев работал с актерами, ставил танцы.

Меня особенно один танцевальный номер заинтересовал — с участием Водяного. Там же в кадре вообще нет ничего, кроме компьютерной графики, как этот номер ставился?

Нет, это не так, на самом деле там много живого в кадре. Сейчас расскажу, как это было сделано. Роль Водяного в фильме исполняет Сергей Гармаш, но у нас на съемках был еще, скажем так, пластический дублер. Фрагмент этот снимали в середине октября на настоящем болоте, там было холодно. Съемки шли три дня подряд, Вася, актер, дублировавший Сергея Леонидовича, исполнял весь этот танец на настоящем плоту и даже играл на настоящем органе. Я боюсь, если бы мы самого Сергея Леонидовича в CG-костюме запихнули бы на этот плот, мы бы один дубль сняли, и на этом все кончилось.

Плюс Вася — танцор, а Водяному приходится исполнять не самый простой танец — с фигурным скольжением по ряске болота, и так далее. Это все тоже было поставлено хореографом и долго репетировалось. Все движения Водяного, которые вы видите в фильме, это движения Васи.

В фильм вошли не только треки из оригинального мультфильма, но и известные поп-песни. «Хоп-хей-ла-ла-лей» Агутина, «На заре» «Альянса», «Ветер знает» «Браво» и «Туда» Михея… Ничего не забыл?

Там есть еще на титрах финальная песня, которую поют Бабки Ежки, это «Верхом на звезде».

Да, точно! Кто выбирал эти песни, и почему именно их?

Честно признаюсь: выбирал песни лично я, периодически советуясь с композитором. Нам сразу было понятно, что мы сами вряд ли сочинили бы такие шлягеры, какие написали Дунаевский с Энтиным для оригинального мультфильма. Поэтому пошли по другому пути: выбрали из существующих хитов, известных всем поколениям, и постарались вплести их в повествование. При отборе опирались на наши собственные вкусы.

Расскажите о композиторе. Он, скажем так, довольно неожиданные аранжировки для знакомых песен придумал.

Композитора зовут Савва Розанов, мы с ним с детства дружим. Он же писал музыку и для «Стрельцова». Ему тоже пришлось непросто на «Летучем корабле», поскольку с самого начала не было очевидно, что то, что он предложит, окажется правильным звучанием с точки зрения современного зрителя.

Но вы, насколько я понимаю, довольны результатом?

Если говорить о музыке, то мне самому она очень нравится, этой составляющей «Летучего корабля» я прямо горжусь.

Вообще говоря, когда я приступаю к работе над новым фильмом, у меня часто все идет именно от музыки — я что-то слушаю, и благодаря этому идеи рождаются.

Илья Учитель | Источник: Алексей Молчановский

Давайте поговорим о других различиях между вашей лентой и мультфильмом. Как и почему главный герой Иван из трубочиста превратился в моряка?

У нас было очень много пертурбаций в сценарии. Если вы вспомните оригинальный мультфильм, там трубочист Иван залезает к Забаве на подоконник, и она ему сообщает, что хочет, чтобы он построил летучий корабль. В общем-то, никакого драматургического обоснования для этого нету. Но когда ты снимаешь фильм, а не мультфильм, в кадре живые люди, то такая мера условности не очень работает. Мы долго перестраивали сюжет, и Иван превратился в матроса. Собственно, идею построить летучий корабль он генерирует, потому что у него есть морской бэкграунд.

В вашей версии знакомство Ивана и Забавы начинается с того, что моряк обещает взять царскую дочь с собой в кругосветку, в оригинале такого не было. Заканчивается же лента, как и мультфильм, знаменитой песней про счастье: маленький домик, русская печка, детишек орава. Мне кажется, в этом есть некоторое противоречие: сперва обещают все чудеса света, а потом на уме сплошной быт.

Песня про семейные ценности, но мечту все равно никто не отменял — можно предположить, что после хэппи-энда Иван и Забава пускаются в кругосветку. К тому же, я считаю, в мультфильме это самая главная песня, мне меньше всего хотелось бы ее слова подгонять под скорректированный сюжет.

И вообще хочу подчеркнуть, что замены не было: они в мультфильме поют «Маленький домик, русская печка» — и точно так же улетают на корабле.

Когда-нибудь возьметесь еще за фильм для детей или, скажем так, за семейный фильм, снятый с прицелом на детскую аудиторию?

Пока не могу сказать. Раньше у меня были какие-то критерии при выборе проектов: в первую очередь, интересная трогательная история, цепляющая что-то в моем сердце, и масштаб картины. Не то чтобы я хвастаюсь, но после «Корабля» меня масштабом сложно удивить.

Алексей Учитель и Илья Учитель | Источник: Алексей Молчановский

Вы сейчас снимаете фильм под названием «Батя 2», расскажите о нем немного. Это продолжение ленты 2020 года с Вдовиченковым?

Я действительно работаю над этим проектом, но не стал бы его называть «Батя 2». С точки зрения маркетинга это, может, и правильно, но мы настолько переписали сценарий, что к первому «Бате» наша лента отношения практически не имеет. Это камерная история про трех мужчин разных поколений из одной семьи и про то, как каждый из них своими путями ищет любовь. Мне просто нравится сама затея, к тому же, это возможность поработать не на нашей студии, а сделать фильм с другой продюсерской компанией.

К вопросу о продюсировании: вы ранее уже снимали кино с Алексеем Учителем в качестве продюсера и над «Летучим кораблем» опять вместе работали. Как вам работается с отцом, не давит ли он опытом?

Этот вопрос мне задают все и всегда. Как работается? Очень тяжело! У нас с папой, конечно, очень близкие отношения, поскольку мы всю жизнь вместе и живем, и работаем, да еще и на одной киностудии. Но когда речь именно о работе, это такие очень утрированные жесткие отношения режиссера и продюсера, где каждый отстаивает что-то свое.